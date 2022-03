Baldini: “Vi spiego il mio sfogo. Io dò tutto me stesso, i ragazzi…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, alla vigilia della gara tra i rosanero e la Paganese, in programma domani 27 marzo alle 14:30

"Bisogna rispondere domani sul campo, ma i ragazzi si sono allenati bene. L'allenamento la squadra l'ha sempre fatto, da 1 a 10, sempre da 7 a 9. Sono sempre rimasti su questo range qui. Il mio sfogo non nasce dalla sconfitta, ma dal risultato morale. In quel momento non volevo giustificare la squadra che era contenta di aver raggiunto il pari a Potenza. Più di dare loro tutto me stesso non posso fare, se questo serve o no non saprei, ma nella mia coscienza so che ho messo tutto me stesso per far fare alla squadra un gran campionato. Se arrivi tra le prime tre hai un grande vantaggio, ma dipende anche le condizioni in cui arrivi. I ragazzi che ho bacchettato si sono dati da fare, dando una svolta alle loro prestazioni. Non puoi sempre andare a mille, ma devi essere bravo ad interpretare la gara, accelerando e rallentando. Quando non hai la palla però non puoi essere passivo, perché basta un episodio per subire. Puoi ripartire anche se la palla ce l'hai tu, portando la squadra avversaria nella tua metà campo ed essendo bravo a prenderli in contropiede. Spesso non siamo riusciti a fare questo, ma contro la Juve Stabia, forse per timore di subire o forse perché erano in 10, sono riusciti ad applicarsi meglio a questo aspetto"