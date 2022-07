Baldini: “Servono 5-6 rinforzi, qualcuno andrà via. Oggi è mancato l’orgoglio”

Parola a SilvioBaldini. Il Palermo incappa in una brutta sconfitta nel secondo test amichevole del suo pre campionato, con il Pisa che vince per 5-0 nel match andato in scena sul rettangolo verde del 'Marioni' di Rovetta. Una gara a senso unico, dominata in lungo e in largo dagli uomini di Rolando Maran, con la formazione rosanero mai riuscita a prendere le redini del gioco e dell'incontro.