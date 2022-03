Baldini: “Senza tifosi non avremmo pareggiato. Brunori? Dovevo sostituirlo perché…”

Le dichiarazioni in mixed zone del tecnico rosanero Baldini al termine di Palermo-Fidelis Andria, pareggiata al "Barbera" per 1-1

Parola a Silvio Baldini . Dopo la splendida vittoria di Avellino , il Palermo ritorna coi piedi per terra non andando oltre il pari in casa contro la Fidelis Andria . Un punto d'oro per la formazione pugliese che ha passato la quasi totalità del match in vantaggio. Un assedio da parte dei rosanero soprattutto nella ripresa, con il muro di Saracco che è stato scalfito solamente da Luperini all'85' con una schiacciata di testa vincente. Non sono state poche le perdite di tempo da parte della formazione ospite che ha anche concluso il match in inferiorità numerica a causa dell'espulsione al 78' di Nunzella . I tifosi si sono chiesti come mai il rigore (poi sbagliato) lo abbia battuto Floriano anziché un Brunori in stato di grazia da un punto di vista realizzativo. Queste le dichiarazioni in mixed zone del tecnico rosanero al termine della gara pareggiata:

"Quello che ho detto a Brunori lo ridico qua. Dopo venti minuti avrei dovuto sostituirlo perché non riuscivamo a trovare profondità sui suoi piedi. Lui è pericoloso quando riesce ad attaccare la profondità. Non è che lui non è concentrato! Succede anche ai campioni del Real Madrid di giocare una partita e inconsciamente ha un determinato atteggiamento. Se tu non mantieni certe geometrie e perdi le idee non vai da nessuna parte. Il campo va conquistato con i passaggi tra le linee che ti creano superiorità numerica. Se noi giochiamo nella loro aerea prima o poi un episodio ti premia. Anche se arriviamo secondi ma giochiamo come oggi non possiamo vincere il campionato perché perdi le misure e le distanze. Se non c'era il pubblico oggi non saremmo riusciti neanche a pareggiare. Ho detto questo anche ai ragazzi. Se aiutiamo tutti insieme il Palermo possiamo ottenere qualcosa, se non siamo in sinergia raccoglieremo quello che ci capita. Dobbiamo essere felici di aver fatto questo punto. Oggi la gente ci ha aiutato a fare questo punto. La cosa positiva è che dopo il calcio di rigore sbagliato potevamo giocare tre giorni ma non avremmo mai fatto gol. Invece avendo il pubblico così che ha fatto la differenza mettendo in difficoltà anche gli avversari. Noi dovevamo mettere in campo le idee e se l'avessimo fatto sono sicuro che avremmo vinto. Ma siccome oggi è andata così dobbiamo ringraziare il pubblico e tenerci stretto questo punto. Il problema non nasce da dietro, ma da davanti. Dopo venti minuti avrei dovuto togliere Brunori e mettere dentro Soleri. Ma siccome questa cosa avrebbe scombussolato lui stesso e il pubblico non l'ho fatto. Io voglio dire a Brunori che per il Palermo bisogna cercare di fare certe cose, lui è di un'altra categoria ma in Serie B non gli era stata data la possibilità di capire cosa deve fare. Adesso che ha capito come può aiutare la squadra, lo deve fare sempre. Io non voglio creare nessun caso, siamo qui per aiutare il Palermo ad arrivare il più in alto possibile. Tutti devono giocare affamati".