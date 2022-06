Baldini: “Se c’è autostima non esiste paura. Un gruppo da Serie A, venga mantenuto”

Il Palermo torna in Serie B tre anni dopo il fallimento, i rosanero superano il Padova nella finale dei playoff di Serie C e guadagnano la promozione. Decisiva la rete di Brunori su calcio di rigore, ma tante le occasioni per i rosanero che trovano però un attento Donnarumma . E' festa nel capoluogo siciliano al termine del match in un "Renzo Barbera" stracolmo e gremito di supporters rosanero. Nel "day after" della storica giornata, il tecnico del Palermo Silvio Baldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi non solo sul percorso dei rosanero durante l'annata in Serie C, ma contestualmente sulla cessione del club. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Un momento di grandissima gioia, con l'adrenalina a mille, in cui però bisogna sempre dire ciò che si pensa. Sapevo che questo risultato sarebbe arrivato, vedendo una squadra crescere e allenarsi in modo diverso. Non significa che facevamo delle cose particolari, ma quando i ragazzi hanno capito che l'allenamento è un mezzo per esprimere loro stessi e non per arrivare al risultato la loro autostima è aumentata in maniera notevole. Quando c'è quest'autostima la paura scompare, giochi la palla dopo come se non fosse successo nulla. Ho notato che in allenamento i ragazzi non sentivano più la fatica, dovevo insistere per farli andare a fare la doccia. Volevano continuare ad allenarsi perché erano felici di ciò che facevano. Visto il periodo e il caldo io avevo il compito di gestirli, ma a volte anche dopo un ora e un quarto di allenamento io chiudevo la sessione e loro continuavano a stare in campo. Questo non tirando in porta come spesso succede, ma volevano ripetere in campo delle situazioni di partita. Io li osservavo da lontano e le eseguivano da soli, senza che nessuno gli spiegasse qualcosa. Sapevo che questa sarebbe stata la strada che ci avrebbe portato a vincere i playoff, nonostante ci fossero squadre toste. Quando hai questa alchimia il destino ti aiuta. Con il Padova fai un salvataggio sulla linea e su un rimpallo a favore fai gol. Sono quelle cose che capitano quando le persone mettono amore e passione in quello che fanno. Alla base di tutto c'è l'emozione, e non è facile trasmettere ai giocatori questo concetto mentre si allenano. Mi sono affiancato ad un mental coach che quotidianamente insegnava ai ragazzi come conoscere se stesso. Io mi sento sempre me stesso. Io ho sempre passato dei mesi qui, vivo in mezzo a questa gente sapendomi comportare".