Baldini scopre le carte: “Ecco l’undici titolare a Potenza: giocano Doda, Felici…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, in vista della gara esterna di Serie C contro il Potenza

Archiviato il deludente pareggio al "Renzo Barbera" contro la Fidelis Andria, il Palermo si prepara alla trasferta contro il Potenza, match valido per la 33a giornate del girone C di Serie C e in programma domenica 20 marzo alle 14:30. La compagine di Silvio Baldini ha la necessità di conquistare i tre punti per non perdere il passo di Avellino, Catanzaro e Monopoli, i rosanero si trovano attualmente al sesto posto. In vista della gara in Basilicata, il tecnico dei siciliani è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni: