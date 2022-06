Baldini: “Sarei andato incontro alla morte pur di non arrendermi. B sogno realizzato”

"L'ho sempre detto, dopo 18 anni il destino ha voluto che io tornassi qua ed ero orgoglioso di mettermi alla prova. Avendo una grande fede, ero sicuro che il Palermo avrebbe vinto. E così è stato. Se mi hanno chiamato vuol dire che le cose non stavano andando bene. In questa avventura ho letto questo segno del destino. La vita sembra lunga, ma il tempo scorre. Dovevo realizzare questo sogno. Così è stato. Sono contento per la gente di Palermo. Io adoro i palermitani, voglio bene a questa gente, come fossero di casa mia. Loro mi trasmettono affetto e stimoli.