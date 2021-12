Baldini: “Rosa valida, sogniamo. Io cambiato? Lo spirito c’è, possiamo stupire”

Le parole del neo tecnico dei rosanero intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa

"Io mi avvicino alle 800 presenze tra i professionisti, un po' di partite le ho fatte e viste. L'importante è che i calciatori capiscano che si possa migliorare con il lavoro. Qualora non fosse così, bisogna individuare i perchè. Poi ci sono anche le cessioni, per i giocatori che non li convinci con il tuo lavoro e che non sono evidentemente fatti per stare nel Palermo. Io sono convinto che questa rosa sia competitiva e che possa andare molto in alto, ma ciò dipenderà dal contesto. Palermo è una città importante,. devi essere un professionista come se fossi in Serie A. Se riesci ad inculcare ai calciatori questo sogno, con esito finale positivo, sono convinto che avremmo delle belle sorprese. Non so come sono cambiato in 18 anni, bisognerebbe chiederlo a mia moglie. Posso dirti che nella testa mi sento ancora un ragazzo, sempre uguale. Gli anni certamente passano e pesano, anche perché non riesco a fare quello che facevo prima. Lo spirito è sempre lo stesso, se nasci rotondo muori rotondo. I tempi e gli anni che hai ti portano a riflettere un po' di più. Mi conosco e so che i miei difetti dipendono, non tanto da me, ma dal contesto. Mi hanno sempre fatto arrabbiare le persone che cambiano atteggiamento in base agli eventi. È una cosa che non sopporto, si parla di ipocrisia".