Baldini: “Ritorno al Barbera magico. Siamo riusciti a ripartire bene, ma a volte…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della vittoria dei rosanero contro il Monterosi Tuscia

Buona la prima di Silvio Baldini, al ritorno al "Renzo Barbera" dopo diciotto anni di assenza. La compagine rosanero si impone per 2-0 contro il Monterosi, in gol i due nuovi acquisti Damiani e Felice. Primo tempo di supremazia per il Palermo, che non riesce però a rendersi particolarmente pericoloso dalle parti della difesa avversaria, nella ripresa il playmaker ex Empoli sblocca la gara con una rasoiata dal limite. Nel finale chiude la gara Felici con una perla a giro sul palo alla sinistra dell'estremo difensore biancorosso.