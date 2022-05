Baldini: “Risultato giusto, meriti alla Triestina. Ritorno? La partita non è chiusa”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della gara vinta dai rosanero contro la Triestina

Il Palermo espugna il "Nereo Rocco" di Trieste e vince la gara di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Triestina sotto di due gol dopo i primi quarantacinque minuti, a segno Floriano con una doppietta. Nella ripresa maggiore coraggio da parte dei friulani, Palermo che gestisce ma rischia di subire gol in due occasioni, nel finale i padroni di casa accorciano le distanze con Rapisarda , ma la rete non basta a completare la rimonta. Al termine del match, il tecnico del Palermo Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Non siamo tranquilli, il calcio ti insegna che bisogna utilizzare sempre la ragione. Finché abbiamo giocato in un certo modo non abbiamo rischiato nulla, poi - anche perché la partita ha diverse fasi - abbiamo subito gol. Il risultato è giusto, abbiamo anche avuto un po' di fortuna. Loro hanno avuto occasioni nel secondo tempo, ma lo stesso noi nel primo. Giovedì dovremmo giocare come sempre, partendo come se avessimo perso 2-1 e dovessimo rimontare. Infortuni? Non preoccupa nessuno al momento, dopo le cure del caso vedremo domani. Giocando ci sono questi tipi di imprevisti, ma li accettiamo con molta serenità. La Triestina ha avuto i suoi meriti, anche gli avversari hanno valori e giocatori bravi. Se non giochi in un certo modo, questi valori vengono fuori. siamo contenti del risultato, io vorrei sempre che le cose fossero fatte bene fino alla fine, ma prendere un gol ci sta. Giovedì giochiamo questo ritorno sapendo che la partita non è assolutamente chiusa".