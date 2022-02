Baldini: “Rigore unico tiro subito. Arbitri? Meglio non parlarne. Brunori e Odjer…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della sfida vinta dai rosanero con la Juve Stabia

Il Palermo torna a vincere dopo due pareggi consecutivi. I rosanero si impongono con un netto 3-1 sulla Juve Stabia , nella ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Primo tempo che termina in doppio vantaggio per i rosanero con le reti di Brunori e Giron , quest'ultimo ha trasformato magistralmente una punizione concessa dal direttore di gara. Nel secondo tempo, con i padroni di casa in inferiorità numerica dal minuto 37, per espulsione dello stesso esterno numero 3, la Juve Stabia prova a rientrare in partita ma nuovamente Brunori chiude la gara con il tris, solo per le statistiche la rete su calcio di rigore realizzata sa Felice Evacuo per i campani. Di seguito le dichiarazioni di Silvio Baldini , intervenuto in conferenza stampa:

"Dico bravi ai ragazzi. Il vero tiro in porta l'abbiamo preso su calcio di rigore. Brunori è un grande giocatore, un ragazzo che se continua a credere nel lavoro quotidiano sarà un giocatore che può fare una grande carriera. Trova la porta con facilità. Arbitraggio? Meglio non parlare così facciamo una figura più bella. Odjer? L'hanno portato all'ospedale per fare un'ecografia. Non vedeva bene neanche prendendo qualche farmaco. Ci auguriamo tutti per lui che non ci sia niente di particolari. I ragazzi sapevano che con il Messina vincevamo due a zero e ci siamo mangiati risultato e stima dei nostri tifosi. L'affetto i tifosi è giusto che lo diano quando la squadra mette cuore e passione. In certi momenti bisogna stringere i denti e alla fine ne vieni a capo. Ai ragazzi ho detto che dovevamo giocare una nuova partita nel secondo tempo come se stessimo zero a zero"