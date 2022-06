Baldini: “Resto solo con Castagnini, viceversa farò passo indietro”

Quale futuro per Silvio Baldini? Il tecnico del Palermo, intervistato ai microfoni di Tgr Sicilia, ha parlato anche del suo futuro dopo la promozione conquistata in Serie B, mettendo in dubbio la sua permanenza in Sicilia. "Ho posto una condizione precisa per restare? Sì, essere circondato dalle persone di cui mi fido. L'unica persona che qui è senza contratto è il direttore sportivo Castagnini. Lui è una persona che mi ha dato non solo l'amicizia, ma mi ha fatto sentire anche un allenatore importante perché capiva quello che io facevo in campo e mi sosteneva nelle difficoltà. Quindi è normale che se non ho questa persona, farò un passo indietro e tratteremo per la risoluzione del mio contratto. E' troppo fondamentale. Io mi comporto da uomo, non sono uno che vuole prendersi i meriti e in questa vittoria magari chiedere un contratto più ricco, perché ora la gente mi vuole bene. Io sono sempre dalla parte delle persone che meritano. La meritocrazia è che Castagnini deve rimanere", ha spiegato.