Baldini: “Ragazzi straordinari, dopo il Messina non era facile. Brunori da Serie A”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della sfida vinta dai rosanero contro la Juve Stabia

Il Palermo torna a vincere dopo due pareggi consecutivi. I rosanero si impongono con un netto 3-1 sulla JuveStabia, nella ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Primo tempo che termina in doppio vantaggio per i rosanero con le reti di Brunori e Giron, quest'ultimo ha trasformato magistralmente una punizione concessa dal direttore di gara. Nel secondo tempo, con i padroni di casa in inferiorità numerica dal minuto 37, per espulsione dello stesso esterno numero 3, la Juve Stabia prova a rientrare in partita ma nuovamente Brunori chiude la gara con il tris, solo per le statistiche la rete su calcio di rigore realizzata sa Felice Evacuo per i campani. Di seguito le dichiarazioni di Silvio Baldini, intervenuto ai microfoni di Eleven Sport: