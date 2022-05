Baldini: “Questo è il Damiani di Carrara! Quando ho visto la Nazionale a Palermo…”

Le dichiarazioni post gara di Silvio Baldini dopo Feralpisalò-Palermo, vinta dai rosanero 0-3 e valida per l'andata delle final four

Un Palermo meraviglioso in quanto a verve agonistica tiene il pallino del gioco allo stadio "Lino Turina" e vince 0-3 la gara d'andata delle final four dei playoff di Serie C . Le firme di Brunori, Floriano e Soleri consentono una gara di ritorno sicuramente più agevole ma da non sottovalutare, sempre con la spinta dei tifosi rosanero che con ogni probabilità saranno oltre trentaduemila. Queste le dichiarazioni post partita del tecnico Silvio Baldini :

"Io dissi ai ragazzi quando ho visto la Nazionale con lo stadio pieno che noi avremmo potuto riempirlo. I tifosi avevano bisogno di vedere persone che mettono in campo tutto quello che hanno. La gente perdona gli errori quando ci metti il cuore. Siamo sempre stati sul pezzo, domenica bisogna rifare la stessa partita. Non molliamo, curiamoci fuori dal campo perché domenica ci sarà un'altra finale. Dico ai ragazzi di continuare così perché vedo che la gente li ama grazie all'impegno e non solo per i risultati conseguiti. Damiani? Inutile spendere parole per lui, io lo conosco bene. Quando era a Carrara giocava sempre così e poi ha conquistato la A con l'Empoli. Poi ha avuto un infortunio, le sue qualità non le scopro stasera. Io so che Damiani ha questi valori e deve sempre lavorare in questo modo. Se perde il ritmo, perde le sue qualità migliori. Deve continuare su questa strada".