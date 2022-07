Baldini: “Quest’anno presupposti diversi, il gruppo non c’è più. Ringrazio Palermo”

Terremoto in casa Palermo , a soli tre giorni dall'esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Reggiana. Nella giornata di ieri, 27 luglio, sono arrivate come un fulmine a ciel sereno le dimissioni di Silvio Baldini e Renzo Castagnini . Frizioni tra il tecnico e il Ds con la nuova società, forse in essere già da diversi giorni ma peggiorate fino a un punto di non ritorno. Gli ormai ex componenti dell'organico del Palermo , sono intervenuti questa mattina in conferenza stampa per spiegare le ragioni dell'addio. Di seguito le dichiarazioni di Baldini :

"Sento di non essere parte del progetto e questo non mi consente di lavorare con la società. Ho capito che non ci sono gli stessi presupposti dello scorso anno. Il mio animo era di portare la squadra in Serie A ma le condizioni non mi consentono di farlo. Ringrazio tutti per l'impegno profuso e per l'emozioni vissute in questi mesi. Auguro al Palermo ogni miglior sorte possibile. Queste sono state le mie dimissioni. Noi l'anno scorso abbiamo vinto i playoff perché eravamo un gran gruppo e non la squadra più forte. Noi ci siamo meritati questo traguardo, la squadra ha segnato ventiquattro volte di seguito. Questi sono risultati che ti dicono che sei una squadra forte. Una squadra forte che però è frutto del gruppo. Le altre squadre sulla carta avevano giocatori professionalmente più bravi. Il gruppo adesso non c'è più, perché quando io vi dico di non esser parte del progetto della società. Io all'inizio dissi di giocare per la Serie A, ma se questi presupposti non ci sono perché manca il gruppo, devo aspettare di fare brutte figure? Oppure lasciare il posto ad altri? E' facile dire il tempo è breve, io ho preparato la partita di Catanzaro in cinque allenamenti. Questa non è un'accusa verso nessuno, io posso solo ringraziare il Palermo. Questa tifoseria è straordinaria, il gruppo mi ha regalato emozioni. La festa finale è stata indescrivibile. Io posso solo ringraziare il Palermo e Mirri. Ciò non toglie che io ho detto di voler andare in Serie A ma sarebbe servito creare un gruppo compatto col tempo. Ma nel calcio esistono solo i risultati e se non vinci ti mandano a casa. Siccome so come sarebbero andate le cose, preferisco andare a casa".