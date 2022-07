Baldini: “Quando vedrò i rosa sarò in curva. Da centravanti sono diventato terzino”

Silvio Baldini , ormai non più l'allenatore del Palermo , ha tenuto una conferenza stampa all'hotel Casena dei Colli per spiegare le motivazione che hanno spinto lui stesso e l'ex direttore sportivo Renzo Castagnini, presente in sala, a rassegnare le dimissioni, abbandonando il progetto rosanero a pochi giorni dall'impegno ufficiale in Coppa Italia contro la Reggiana . Di seguito le sue dichiarazioni:

"Io posso solo ringraziare Mirri, sarò sempre tifoso del Palermo. Andrò in curva quando andrò a vedere il Palermo. Acquisti? Castagnini cercava di operare al meglio, il problema è di fiducia. Essere o no al centro del progetto. Siccome io ero circondato dal malcontento, da parte di tutti. Il gruppo non c'è, per ricreare il gruppo ci vuole tempo e nel calcio il tempo non c'è. L'anno scorso ho creato il gruppo in poco perché ero al centro del progetto. Il presidente per me è stato eccezionale, mi ha telefonato dopo Foggia e Francavilla. Un presidente migliore di Mirri non potevo trovarlo. Adesso da centravanti mi hanno spostato terzino. L'affetto i giocatori nei miei confronti l'avranno sempre, io sono stato l'ALLENATORE. Io ho sempre considerato prima l'uomo e poi il giocatore. Dissi a Silipo un paio di giorni fa di allenarsi al massimo e che non mi sarebbe interessato se due giorni dopo sarebbe dovuto andare via. Io sono l'allenatore, che quando si mette ad allenare considera l'uomo. Quello di Silipo è un esempio. Chiunque dei giocatori sa l'importanza che io ho sempre dato prima all'uomo e poi al giocatore. Sono sempre stati tutti partecipi"