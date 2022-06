Baldini: “Potevamo segnare al loro cambio modulo. Al ritorno fingiamo di rimontarla”

Le dichiarazioni post Padova-Palermo ai microfoni di Eleven Sports del tecnico rosanero Silvio Baldini, gara vinta dai rosanero per 0-1

"Gioie che riesci a raccogliere facendo questo mestiere. Purtroppo essendo legati al risultato non importa a nessuno se giochi bene, se fai esordire i giovani, se non chiedi nulla. Alla gente interessa il risultato. Abbiamo avuto la fortuna di aver ottenuto il risultati in questi mesi, poi è anche la quinta o sesta vittoria ottenuta fuori casa. Cosa devo dire ai ragazzi? Non bravi, perché restano sul normale, per me sono degli eroi, perché sono venuti qui e hanno fatto una grande gara. Non posso chiedere la luna alla squadra, quando loro hanno cambiato modulo bisognava chiudere la partita, ma pazienza. Bisogna continuare a giocare così, ci saranno 35mila persone allo stadio e una città che per tutta la settimana ci darà tutta l'adrenalina possibile. Non dobbiamo fare calcoli, bisogna pensare di aver perso uno a zero, di dover fare due gol. Chi lotta, mette il cuore, il coraggio, non perde mai. Il calcio ha dato gioie e dispiaceri, ma noi abbiamo scelto la strada del lavoro ed è questa l'unica risposta che possiamo dare a noi stessi. Tifosi? Dobbiamo farlo per loro, che magari domani perdono anche una giornata di lavoro, una fede incrollabile. Mi auguro per tutto questo popolo che domenica si possa gioire, ma sappiamo di dover stare sempre sul pezzo, facendo una settimana come abbiamo sempre fatto, perché il nostro avversario non sarà rassegnato ma verrà a giocarsi la partita"