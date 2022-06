Baldini: “Dobbiamo farci trascinare dall’entusiasmo. Il calcio è fatto di emozioni”

Ultimo atto dei playoff di Serie C , in campo Palermo e Padova al "Renzo Barbera" nella gara di ritorno della finale verso la Serie B, che decreterà la quarta squadra promossa. I rosanero ripartono dallo 0-1 maturato all'Euganeo, avranno quindi a disposizione due risultati su tre. Alla vigilia del match, in programma domani 12 giugno alle 21:15, il tecnico del Palermo Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo fatto le cose normali, in questi playoff abbiamo affrontato squadre forti e abbiamo avuto la fortuna di vincere i primi incontri. Dobbiamo pensare di aver perso e farci trascinare da questo entusiasmo, sapendo che questa volta se tutto andrà per il verso giusto potremo gioire. Sappiamo l'importanza della partita, bisogna stare fiduciosi. Ci siamo allenati bene, in questi playoff ne abbiamo vinte 5 e pareggiate 2. Questo vuol dire che la squadra ha dei numeri confortanti, dobbiamo metterci il cuore per cercare di correre il più possibile perché è l'ultimo sforzo. Matrimonio Brunori? Lo sapevamo da tempo, formarsi una famiglia è importante e non avrebbe potuto rinunciare. Tutti noi siamo stati felici che lui sia andato, domani giocherà ancora con più fiducia. Il calcio non è legato a delle regole, ad esempio noi non facciamo ritiro. Il calcio è fatto di emozioni, in questo momento se lui non si fosse sposato avrebbe fatto la cosa più sbagliata perché non sarebbe potuto essere felice. Lui deve avere nel cuore serenità e felicità per giocare domani sera".