Baldini: “Pisa? La mia protettrice mi ha fatto aprire gli occhi. Dall’Oglio…”

Ore convulse in casa Palermo nella giornata di ieri. Come un fulmine a ciel sereno, a pochi giorni dall'esordio ufficiale in Coppa Italia, sono arrivate le dimissioni del tecnico Silvio Baldini e del direttore sportivo Renzo Castagnini . Rapporti con la nuova società del City Group che sembravano essersi incrinati già da diversi giorni, poi l'annuncio dell'addio. Baldini e Castagnini sono intervenuti congiuntamente in conferenza stampa per spiegare le ragioni delle loro dimissioni, di seguito le dichiarazioni dell'ormai ex tecnico:

"Pisa è stata la cartina di tornasole. Quattro gol in mezz'ora non possiamo prenderli neanche se giochiamo con la Beretti. Questo ha significato che la mia protettrice mi ha detto di aprire gli occhi. Ci siamo resi conto dei problemi e siccome il Palermo ha le possibilità per creare una squadra forte lo farà senza di me. I giocatori mi ringraziano per quanto gli ho insegnato sul campo e fuori. Io non sono un professore, questo è un mondo di ipocriti e quindi ci vuole tempo per spiegare la differenza tra un allenatore e l'allenatore. Giron e Dall'Oglio? Non hanno influito, avevano opportunità irrinunciabili. Era giusto che questi ragazzi avessero la possibilità di guadagnare. Staff? Mi conoscono, sanno che quando prendono decisioni ho forti motivazioni. Ognuno di noi è libero di scegliere. Nardini domenica in panchina? Di queste cose non parlo".