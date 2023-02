Baldini: “Percorso Corini ok. Amo Palermo, con la sua gente non mi sento mai solo”

L'ex tecnico del Palermo, Silvio Baldini, ai microfoni di Mediagol.it

Il nobile gesto che non ti aspetti. O forse sì, da un uomo dalla levatura morale ed etica di Silvio Baldini. L'ultimo, forse, regalo calcistico alla città di Palermo. Il prestigioso premio ricevuto a Coverciano, " La Panchina d'Oro", come miglior tecnico della Serie C nella stagione 2021-2022, donato al Museo del club di viale del Fante. Silvio Baldini ha voluto fortemente questo esaudire questo desiderio. Ormai palermitano d'adozione, il tecnico nativo di Massa ha voluto suggellare l'amore per il capoluogo siciliano. L'intendimento di condividere simbolicamente con la gente di Palermo e tutti i protagonisti di quella esaltante impresa sportiva, la promozione in Serie B dopo un'esaltante cavalcata ai playoff, gioia e meriti di un traguardo focale per il presente ed il futuro della società rosanero. Griffando in eterno il suo nome nella gloriosa storia del club di Viale del Fante. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico di Massa.

GESTIONE CORINI ED OBIETTIVO PLAYOFF -"Dalla tribuna tutti gli allenatori son bravi, dalla panchina è un altro discorso e vedi le difficoltà. Il cammino del Palermo è finora positivo e la vittoria finale dipende solo dalla loro fede. Se ci credono, alimentando con fede, passione e amore quello che fanno, vanno in Serie A. Non è solo una questione di tecnica e moduli, ma anche di testa e spirito. La nostra impresa dell'anno scorso è stata eloquente in tal senso: non abbiamo mollato e si è visto cosa sono riusciti a fare i giocatori”.

MESSAGGIO AI PALERMITANI -“L’unica cosa che posso dire è che ho scelto di vivere qui e di condividere questa cultura e queste radici perché non mi sentirò mai da solo. Anche quando sono solo, sento la vicinanza e l’affetto dei palermitani a cui voglio un gran bene. Mi danno quell’amore che mi fa sentire orgoglioso. Se ho voglia di tornare in sella come ha fatto Zeman a Pescara? Ma questi sono discorsi che non mi devono interessare. A me interessa la magia che abbiamo creato con questa città, non voglio parlare d’altro Non c’è spazio per personalismo o egoismo, altrimenti diventiamo piccoli ed il mio gesto d'amore perde di significato”.