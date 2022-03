Baldini: “Pelagotti titolare perché l’ho visto bene in allenamento. Soleri invece…”

Le dichiarazioni nel post partita di Paganese-Palermo 2-2 del tecnico rosanero Silvio Baldini. Pari deludente per i siciliani

"Mancano 5 partite, siamo li e stiamo a vedere. Non sdrammatizziamo tanto, bisogna solo rimboccarci le maniche e pensare al Taranto. Tre partite in una settimana sono tante, devo cercare di pescare giocatori che in questo momento qui possano dare una mano in più, da qui la scelta di Soleri, che nel secondo tempo ha addirittura giocato dietro la punta. Queste sono scelte che non penalizzano il giocatore. Pelagotti? In allenamento ho visto dei segnali positivi, l'ho rimesso in porta e sapevo che era una scelta che, se oggi fosse andata male, mi avrebbero dato tutti addosso.Io mi confronto con la mia coscienza e con le sensazioni che ho avuto, l'ho detto anche a Massolo. È stato bravo e ha fatto il suo, se continuerà così rimarrà in porta. Obiettivo? Io vorrei vincerle tutte, non so se ci riusciremo ma la volontà è quella. La squadra puoi schierarla anche col 4-4-2, con più attaccanti che possono impensierire le difese. Peccato, se Valente fa il 3-1 si parla di un'altra partita".