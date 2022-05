Baldini: “Pelagotti o Massolo? Vi dico tutto. Playoff, sento che arriveremo in fondo”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida di ritorno contro la Triestina, valida per il primo turno Nazionale dei playoff di Serie C 2021-2022

Alla vigilia del match contro la Triestina , valida per il il ritorno del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C 2021-2022 , il tecnico del Palermo , Silvio Baldini , ha presentato la sfida alla compagine giuliana, nel corso della conferenza stampa pre gara. La squadra rosanero potrà contare sul supporto del dodicesimo uomo, data la risposta eccellente da parte dei sostenitori rosanero, con lo Stadio "Renzo Barbera" che per l'occasione farà registrare il sold out , conquistando di diritto il record di presenze stagionali registrato in Lega Pro nel match Bari - Palermo (25.872) e superando anche il primato registrato nel campionato di Serie B 2021-2022 con 26.904 presenze . Di seguito le dichiarazioni del tecnico di Massa, in vista della sfida contro la formazione alabardata allenata da Cristian Bucchi , in programma domani, giovedì 12 alle ore 20.30.

"Non giocare per tanto tempo può creare dei problemi. Gli unici due che non giocavano da un mese erano Giron e Luperini, dalla partita di Monopoli loro, a causa delle squalifiche, non sono scesi in campo a Bari. La squadra ha intervallato queste pause in un mese dove ci sono state solo due partite, ma ci siamo allenati bene e abbiamo fatto due ottime prestazioni. Io metterei la firma per vedere sempre il Palermo disputare gare come quelle di Bari e Trieste. Ho a disposizione 23 giocatori, tutti si sono allenati bene e hanno una buona condizione. Chi ha giocato meno potrebbe avere qualche difficoltà col ritmo, ma mentalmente sono pronti tutti perché in questi due mesi sono stati tutti partecipi e sono tutti pronti a partire dall'inizio. Finché il risultato non sarà in sicurezza mi affiderò ai giocatori che fino a questo momento hanno dato maggiori garanzie. Pelagotti o Massolo? Fino a domani non dirò la formazione, ma cercherò di puntare sui giocatori che mi hanno dato più garanzie. Io sento che arriveremo fino alla fine, ma so che posso contare non solo sui titolari ma su tutti gli altri ragazzi. Pelagotti e Massolo sono due titolari, ma farò la mia scelta in base a come li vedrò".