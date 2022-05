Baldini: “Paura? Non è una gara secca, si potrà rimediare. Stessa mentalità di Bari”

Alle 17.30 di domenica comincerà il cammino del Palermo ai playoff di Serie C. Primo ostacolo, la Triestina al "Rocco". Le dichiarazioni alla vigilia di Baldini

Parola al tecnico rosanero Silvio Baldini , alla vigilia del match contro la Triestina al "Nereo Rocco" valido per l'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Trasferta quasi europea per il Palermo che per la prima volta nella gestione di Dario Mirri si avventura nel Settentrione d'Italia contro una formazione da non sottovalutare. Essendosi qualificati come teste di serie, i rosanero avranno il vantaggio di poter passare il turno anche in caso di un doppio pareggio. La gara di ritorno è in programma giovedì 12 maggio alle 20.30 al "Renzo Barbera". Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Baldini:

"Stop di quindici giorni? Sono fiducioso, ho visto lo stesso atteggiamento della settimana prima della partita di Bari, lavorando con ritmo ed entusiasmo, oltre ad una grande autostima nei ragazzi. Sono convinto che faremo bene anche domani. Paura? Su una gara secca può esserci. Ma dovendo giocare andata e ritorno hai la possibilità di giocartela. Questa partita, nel bene e nel male, non finisce domani bensì giovedì al Barbera. Io sono una componente del Palermo e sono contento di partecipare a questi playoff. A Carrara il massimo che ho fatto è arrivare in semifinale, ma con la pandemia le regole erano diverse, non c'era andata e ritorno. Questo, ad oggi, è un vantaggio perché se sbagli la gara d'andata puoi rimediare. Non lo faccio per me, io ormai ho dato tanto al calcio, non ho questo senso di voler andare in Serie a per me stesso. Vivo alla giornata, più che per me è per il Palermo. I ragazzi hanno lavorato bene, domani a Trieste ci saranno quasi mille tifosi nostri. Questo ti riempie d'orgoglio, ti fa rendere conto della squadra importante che alleni. Io sono arrivato e il fatto di essere qui era già straordinario. All'inizio, quando la squadra gioca in modo e vive la settimana, non significa che un allenatore è più o meno bravo di un altro. Ho avuto la fortuna di trovare una squadra con delle caratteristiche che all'inizio sembrava non potessero giovarmi, mentre invece col tempo è stato dimostrato che ci sono giocatori che possono adattarsi bene al nostro modo di giocare. Tutti e 23 sono utili alla causa, prima non era così. Questa è la cosa più importante e quello che mi fa ben sperare non solo per domani ma per tutto il torneo. Tutti sono preparati mentalmente e convinti che possono dare il proprio contributo indipendentemente dal minutaggio".