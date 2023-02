Baldini: “Panchina d’oro al Museo? Spiego scelta. Luperini come Müller. Tifosi…”

"Donare la Panchina d’Oro al Museo del Palermo? Ognuno nella sua vita fa quello che crede quando ottiene un riconoscimento. Per me la cosa più importante è la condivisione, condividere con le persone con cui hai empatia. Quando sono a Palermo, anche se vivo da solo, non mi sento mai solo. Sento la città, sento la gente che mi vuol bene. Mio sfogo post Potenza? Non calcolo mai le mie emozioni, se no non riuscirei a condividerle con la gente ed i calciatori. Aspetto tattico e motivazionale? La tattica devi applicarla durante la settimana, nel momento in cui può essere efficace. Parlare solamente di tattica rischia di renderti narcisista. Peso dell'aspetto tattico in partita? Ha un peso uguale ad ogni altra cosa. L'allenamento è una medicina, la bravura di un tecnico sta nel saperla dosare, quando dare più peso alla tattica o alla motivazione. Intuizione e gestione del ruolo di Luperini? Per me Gregorio è come Müller del Bayern, sono dei giocatori ossimoro: non è una punta, non è un centrocampista (ride, ndr). Con il Sudtirol la mia ultima partita in Serie B prima delle dimissioni? Non sono legato al calcio per queste cose, il calcio per me è un susseguirsi di emozioni che cerco di condividere con le persone che mi capiscono. I tifosi del Palermo hanno riempito lo stadio di Bolzano, come successo durante i playoff a Salò o Chiavari? Dal nord arrivano sempre tantissimi tifosi. Il fascino di Palermo è che ha un amore viscerale verso la tradizioni, che sia Santa Rosalia, le feste, i rioni. Una delle cose più amate dai palermitani è sicuramente la maglia rosanero. I tifosi vanno oggi a Bolzano con l'orgoglio forte di sentirsi palermitani anche a 1500 km di distanza".