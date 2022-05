Baldini: “Palermo pronto per la B, sento che vinceremo i Playoff. Accardi…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella

Archiviato il match di andata del secondo turno Nazionale dei Playoff di Serie C , il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare la Virtus Entella nel secondo confronto in programma domani sera al "Renzo Barbera". Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico della compagine rosanero, Silvio Baldini, intervenuto in conferenza stampa.

"Accardi è recuperato però fa sempre un lavoro differenziato, deve cercare di recuperare da questo problema. Una serie di terapie lo costringono ad allenarsi a parte, ma se ci fosse bisogno Accardi potrebbe scendere in campo. E' fondamentale la spinta dei tifosi. Io non sono superstizioso e devo avere il coraggio di dire certe cose, io sento che vinceremo i playoff. Domani sera è una partita difficile, dobbiamo pensare di aver perso a Chiavari. Le persone di fede non perdono mai perché dentro di loro sanno che alla fine saranno premiate, se questo non accade vuol dire che non eri ancora pronto. Credo che il Palermo sia pronto per andare in Serie B. Sono due squadre forti Entella e Triestina. La squadra di Bucchi ci faceva soffrire, anche l'Entella non è da prendere sotto gamba. Abbiamo lavorato sugli aspetti che martedì potevano farci male. Poi ci siamo noi che abbiamo voglia di passare il turno e di dare soddisfazione alla nostra gente".