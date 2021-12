Baldini: “Palermo piazza difficile, qui per rilanciarmi. Rosa? Ecco cosa penso…”

Le parole del nuovo tecnico rosanero che si è presentato in conferenza stampa questo pomeriggio

"Dentro il mio cuore ho sempre pensato di poter avere ancora una chance. Quando sono stato chiamato ho pensato al segno del destino , con una scintilla che si è accesa in maniera molto luminosa, perchè non una grande voglia di lavorare e dimostrare. Palermo è una città difficile, dove quando non ci sono risultati si va sulla graticola. Ma questo è il mio mestiere e se uno ha paura deve fare un altro mestiere. Il denaro è sempre il diavolo, dove ci sono soldi e donne si sbaglia sempre (ride ndr.). La trattativa è stata veloce, ho un contratto dignitoso per l'impegno che avrò in questi sei mesi, senza richieste particolari per me e il mio staff. È normale che il mondo sia cambiato in 18 anni, il tempo scorre. Ripeto che il calcio è cambiato, sia negli allenamento che nello sviluppo nel gioco. Tuttavia coraggio e idee rimangono. Io cercherò, con tutte le mie responsabilità, di dare un identità alla squadra, facendogli capire che indossando questa maglia colgono l'identità di questa città. Voglio una squadra aggressiva, che si sacrifichi, sotto tanti aspetti, che dia risultati la domenica. Per far questo bisogna avere un grande entusiasmo, e per averlo bisogna avere idee e coraggio".