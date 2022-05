Baldini: “Palermo grande gruppo. Arbitro? Felice sia donna. Silipo ha capito…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, alla vigilia della gara d'andata dei playoff di Serie C contro la Feralpisalò

"Scelte nell'undici titolare a centrocampo? De Rose, Damiani Dall'Oglio , Odjer: ho tutti giocatori che hanno dimostrato che per la causa del Palermo ci sono. Per me parla il campo, che mi dà delle risposte alle domande che mi pongo. Non prendo decisioni sulla carta, abbiamo fatto una seduta ieri, un'altra stamane ed in base a ciò che ho visto effettuerò le mie scelte. Ma ripeto, non conta solo che inizia le partite ma anche e soprattutto chi le finisce. Silipo? È maturato molto, specialmente come ragazzo. Ha capito che il calcio non è fatto solo di dribbling, cross e tiri, ma anche di fase di non possesso, pressing e di difesa. Tutto quello che può essere funzionale in quel momento al bene della squadra. Questo mi ha dimostrato grande maturità da parte sua, contro l'Entella ci ha dato una grossa mano a riprendere il risultato. Siamo un grande gruppo, l'ho capito da un mese, anche chi gioca poco ha compreso che deve dare quel qualcosa in più per far vincere la squadra. Loro sono sempre gli stessi, sopperisci alla stanchezza con quelli che entrano dalla panchina. Sia per i ritmi che per quello che i giocatori non riescono più a fare col passare del tempo. Noi abbiamo un grande gruppo, in cui non importa chi parte dall'inizio. Io sono convinto che se chi ha giocato il secondo tempo con l'Entella fosse partito dall'inizio la partita non sarebbe andata allo stesso modo. Poi non c'è mai la controprova, ma questa è la mia idea. Voglio portare il Palermo in B per farlo arrivare in categorie che meritano città e tifosi. Mi auguro che il Palermo in pochi anni torni in Serie A, per giocare con squadre dalla storia e dal prestigio simili.