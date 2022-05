Baldini: “Out Schenetti e De Rose? Abbiamo un vantaggio. Serie B, credo nel destino”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia del match contro la Virtus Entella, valido per il secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C 2021-2022

"Out Schenetti e De Rose? Un'assenza importante a testa. Noi al ritorno avremo De Rose loro no Schenetti, sono due giocatori fondamentali sia per noi che per loro. Noi abbiamo sempre cercato di sopperire alle assenze pensando che chi scende in campo possa fare meglio di chi ha giocato prima. Chiunque giocherà darà l'anima. Volpe? Era ragazzino e si è allenato con me ad Empoli. Era un ragazzo sveglio e dinamico, poi l'ho perso di vista e l'ho ritrovato a Entella. Ultimamente l'ho rincontrato a Fiumicino, oggi lo ritrovo difronte e vuol dire che il tempo passa. Io penso che la Serie B la conquisterò col Palermo perché credo nel destino. Contro la Triestina c'è stato un rigore parato, il palo... tutte situazioni che ti fanno capire che il destino c'è . Io in queste cose ci credo e non cerco di approfittarne parlandone in maniera scaramantica, bensì cerco di capire cosa posso fare per aiutare i miei giocatori. Cerco di avere un rapporto con tutti i ragazzi, anche quelli che non giocano per sapere che tutti possono darmi qualcosa. Abbiamo cercato di legare il nostro modo di fare alle emozioni, ho fiducia e autostima che trasmetto giornalmente ai ragazzi. Un avversario vale l'altro, comunque vada è bello pensare in questo modo. Io non sono scaramantico, comunque andrà io so che quello che stiamo facendo è importante. Sono convinto che arriveremo alla fine. Riscatto con l'Entella? Persi con la Carrarese al 90' con un gol in fuorigioco. Io non ho bisogno di riscatto, non devo dimostrare niente. Vivo alla giornata cercando di trovare soddisfazioni anche aldilà della partita e del risultato. Mi creo dei rapporti di amicizia, cercando di regalarmi questo modo di stare insieme per sentirmi vivo e non depresso o ammalato. Nella nostra società si passa spesso da questi brutti pensieri, cerco di evitarli per vivere bene".