Baldini: “Odjer o Damiani? Faccio decidere il campo. I tre gol su palla inattiva…”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Baldini alla vigilia di Palermo-Virtus Entella, ritorno del secondo turno nazionale playoff

Esattamente come alla vigilia di Palermo-Triestina , i rosanero di Silvio Baldini preparano la sfida casalinga contro la Virtus Entella , valida per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C . Anche in questo caso, i siciliani passerebbero il turno non solo in caso di vittoria o pareggio ma anche di sconfitta, seppur con un gol di scarto. Se a Chiavari il centrocampista squalificato era il capitano De Rose , ad un "Barbera" nuovamente gremito mancherà stavolta Dall'Oglio . Il posto da titolare solitamente occupato dal numero 11 rosanero sarà conteso tra Odjer e Damiani . Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Baldini:

"Tre gol subiti da palla inattiva ai playoff? Bisogna fare più attenzione nelle palle inattive, bisogna stare attenti e posizionarsi bene con il corpo. Abbiamo cercato di esaminare gli errori, ci abbiamo lavorato e ci lavoreremo anche oggi. Non è casualità, ma combinazione. Può esser casuale che uno scivola, ma se tu non lo analizzi professionalmente vuol dire che non ami il tuo lavoro e che lo fai in modo superficiale. Ogni gol subito nasce per merito dell'avversario ma anche perché a volte non c'è la giusta attenzione nel fare certe cose. Ballottaggio Odjer-Damiani? Io faccio decidere il campo e in base a quello che vedo, sono sicuro di non sbagliare. De Rose sicuro dal 1' minuto, gli altri due in base all'allenamento e in base all'andata cercherò di scegliere. Stanno bene entrambi, la gara è lunga e ci sarà bisogno comunque anche di chi non partirà titolare".