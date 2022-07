Baldini: “Non voglio accusare il Palermo, scelgo la dignità ai soldi. Il sogno…”

"Il gruppo non c'è più per una serie di motivi. Alcuni giocatori credevano di prendere un ingaggio migliore, altri hanno dovuto aspettare dieci giorni. Ci sono una serie di persone attorno a me che non sono felici. Ognuno mi ha esternato delle amarezze. Giocatori in scadenza dicono di voler rinnovare, altri volevano migliorare il contratto. Tutte queste cose hanno rovinato il gruppo. Non è qualcosa che io voglio dire per accusare il Palermo che ha giustamente cambiato modo di lavorare. Il calcio non ti da tempo di metabolizzare la cosa. Io quindici giorni fa mi sarei dovuto già dimettere, ma non volevo fuggire. E' venuto un fisioterapista che si chiama Federico e ha aggiunto diverse figure mediche nello staff. Allora io dico se io mando a Guardiola due preparatori senza interpellarlo sta zitto o risponde a tono? Se io non vengo interpellato mi dovete dire se sono al centro del progetto o meno. Questi giocatori che hanno vinto erano considerati mediocri. Hanno fatto un risultato straordinario, hanno fatto dieci vittorie nelle ultime dodici partite. Se sono riuscito quest'anno, potevo farcela anche dopo. Ma i presupposti non ci sono più. Il destino mi ha aiutato a realizzare il mio sogno, diciotto anni dopo quanto mi era stato tolto. E allora perché devo mangiarmi questo sogno tra due mesi? Tra la dignità e i soldi io scelgo la dignità. Non ho niente contro il Palermo e contro la dirigenza. Ho capito che il mio modo di essere non può essere in sinergia con il loro modo di lavorare"