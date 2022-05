Baldini: “Non sottovalutiamo il ritorno, obiettivo vincere i playoff. Massolo…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della gara vinta dai rosanero contro la FeralpiSalò

"Sottovalutare il ritorno sarebbe l'errore più grosso. Stasera i ragazzi sono stati bravissimi, hanno fatto una grande prestazione. Domenica al Barbera stessa fame davanti a 35 mila persone. Dobbiamo pensare alla prestazione, stando concentrati. Domenica dipende soprattutto dal nostro modo di interpretare le emozioni. Non dobbiamo gestire, dobbiamo andare avanti per la nostra strada perché il nostro obiettivo è vincere i playoff e per farlo dobbiamo avere fame di essere più forte degli avversari e delle difficoltà. Se non hai la maturità nel leggere ciò che accade non fai questo tipo di prestazioni. Ad inizio ripresa è bastato allentare la tensione per soffrire. In occasione del rigore Massolo è stato bravissimo, ha fatto una parata straordinaria su Miracoli che è un grande rigorista. Questa squadra gioca così perché ha la maglia rosa e nera. Senza l'affetto della gente non puoi fare questo salto di qualità. Questo salto di qualità ce l'ha fatto fare la gente che ci accetta anche quando sbagliamo. Stasera sentivo i tifosi avversari che sullo zero a due hanno smesso di incitare e la differenza tra il popolo rosanero e tutti gli altri è che i tifosi del Palermo hanno sposato questa causa e ci spingono. Nei giocatori è scattata autostima, questa gente per quello che ci sta dando dal punto di vista affettivo non possiamo tradirla"