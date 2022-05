Baldini: “Non rilassiamoci, non è finita. Giocheremo come se avessimo perso a Salò”

Queste le dichiarazioni in sala stampa di Baldini, tecnico rosanero, alla vigilia di Palermo-Feralpisalò, ritorno della semifinale playoff

La gara di ritorno contro la Feralpisalò rappresenta l'ultimo step prima di approdare alla finale dei playoff di Serie C contro una formazione tra Padova e Catanzaro . I gol di Brunori, Floriano e Soleri a Salò, rendono la sfida del "Barbera" sicuramente più agevole per i rosanero, ma non da sottovalutare. Siligardi e compagni non hanno ancora riposto le proprie armi e saranno pronti a dare battaglia al Palermo davanti a trentaduemila spettatori. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico Silvio Baldini alla vigilia del match di ritorno contro la Feralpisalò in programma al "Barbera" alle ore 20.30:

"Specialità di fare gol ravvicinati? Questa squadra ha capito che deve giocare per la prestazione. Dobbiamo cercare di fare le cose giuste rimanendo concentrati e lucidi e avendo delle idee. Se io ti do una mela e tu mi dai una mela abbiamo sempre una mela per uno. Se entrambi ci diamo invece un'idea diversa abbiamo due idee a testa. Quando si va in campo bisogna avere le idee per sapere come fare a risolvere determinate situazioni. Senza idee diventa difficile ottenere il massimo. Non è ancora finita, non ho mai cercato di far rilassare la squadra. Siamo a un passo dalla finale, preferisco sapere che gli avversari non hanno nulla da perdere. Dalla nostra prospettiva se siamo sempre gli stessi con la stessa fame tre gol di vantaggio sono tanti. Siccome sappiamo che nella mente può succedere di tutto può accadere di tutto. Noi stiamo lavorando come se avessimo perso a Salò, sono fiducioso perché vedo i giocatori attenti. Sanno che giocare davanti a 35 mila persone in questa categoria non è cosa da tutti i giorni e noi vogliamo dare soddisfazioni alla nostra gente".