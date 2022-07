Baldini: “Non ho visto la grinta dei playoff. Brunori ha fatto solo tre allenamenti”

"Noi abbiamo fatto questa partita e da qui abbiamo delle indicazioni per capire cosa possiamo fare per migliorare la nostra squadra. Doda? Ha fatto un tempo di partita, i cambi erano 'volanti'. Se sei un grande gruppo vai lontano anche in Serie B. Oggi non c'erano le motivazioni che ho visto nei playoff di Serie C, la maggior parte dei ragazzi oggi non ha capito a cosa serviva la gara odierna. E' servita a noi per capire dove e come dobbiamo intervenire. Le prossime amichevoli? Non so se ne faremo altre, siamo concentrati a formare la squadra. Oggi Brunori ha giocato ma ha fatto solo tre allenamenti dopo esser stato fermo per quaranta giorni. Non aveva incisività".