Baldini: “Non esistono titolari, la squadra sta bene. Felici? Ha bisogno di una cosa”

Le parole del tecnico rosanero nella conferenza stampa al termine della sfida interna contro il Monterosi terminata per 2-0 in favore del Palermo

Ecco, di seguito, le parole del tecnico rosanero: "Crivello e Floriano hanno fatto una buonissima partita. Hanno fatto una sosta lunga ed è normale che faticano a fare novanta minuti. Anche Felici ha bisogno di trovare la migliore condizione dato che sono due anni che non gioca. Devo essere bravo io a gestire facendo qualcosa che possa aiutare il Palermo e non un singolo giocatore. Non è facile avere questa intensità e questo spirito con così pochi allenamenti. Anche durante la quarantena i ragazzi si sono allenati. La squadra sta bene soprattutto mentalmente, non si è fatta prendere da alcun tipo di ansia. Nella vita uno si deve accettare, non bisogna nascondersi quando le cose vanno meno bene. Abbiamo tante partite ravvicinate, devo gestire le forze della squadra. Qui non ci sono titolari e riserve, i giocatori devono essere in grado in qualsiasi momento di essere utili alla causa del Palermo".