Baldini: “Non bisogna accontentarsi, sabato come stasera. Damiani e Dall’Oglio…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della gara tra i rosanero e la Virtus Entella

Buona la prima per il Palermo, vittorioso per 2-1 sul campo della Virtus Entella nel secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Primo tempo combattuto da entrambe le parti con protagonisti i due estremi difensori, dopo i primi quarantacinque minuti è 0-0. Nella ripresa subito Palermo in vantaggio con Luperini, poco più tardi Brunori trasforma il penalty del raddoppio. Nella seconda parte di secondo tempo arriva la rete di Merkaj che riaccende le speranze dei liguri per la gara di ritorno. Al termine del match, il tecnico del Palermo Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni: