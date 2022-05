Baldini: “Noi feroci, Barbera sold out grande spinta. Questo l’anno giusto per la B”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella

Superato il match di andata valido per il secondo turno Nazionale dei Playoff di Serie C , il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare la Virtus Entella nel secondo confronto in programma domani sera al "Renzo Barbera". Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico della compagine rosanero, Silvio Baldini, intervenuto in conferenza stampa.

"Domani credo che il ghiaccio sia rotto, i ragazzi si devono concentrare sulle cose che portano la partita sul nostro binario. C'è da soffrire, bisogna qualificarci. Il nostro obiettivo è vincere e credo che questo sia l'anno giusto. Cerchiamo di essere sereni, innervosirci non ci aiuta. Dobbiamo essere feroci, perché sappiamo che 30 mila persone ci spingono e vogliamo dargli soddisfazioni. Reggiana-Feralpisalò? Chiunque passerà il turno se lo merita. Il fatto di avere un giorno in più di riposo è un fattore che può incidere ma è normale che sia così perché poi si gioca Sassuolo-Milan a Reggio Emilia. Chiunque capita dobbiamo essere noi a fare la differenza, se io pensassi che una è meglio dell'altra io avrei già perso. Noi siamo in grado di affrontare qualsiasi avversario con le nostre armi. O l'una o l'altra squadra non mi interessa. Vivo il Barbera pieno come fossi un tifoso. Mi sento elettrico e sente quest'energia e questa voglia di fare. Io sento la partita come un tifoso ma non lo sono e devo mantenere una certa lucidità per aiutare i miei giocatori. Devo rimanere lucido per sbagliare il meno possibile e infatti i miei dirigenti mi dicono il calcio è una cosa semplice per persone intelligenti. Per esserlo bisogna essere lucidi e attenti. Bisogna cercare di portare in campo le stesse emozioni dell'andata in maniera di essere già pronto a quello che accadrà".