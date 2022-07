Baldini: “Mirri mi avrebbe fatto tre anni di contratto in C. Mi ha detto…”

"Quando abbiamo incontrato Mirri il presidente mi ha detto: 'E' impensabile che tu vada via'. Io ho spiegato che non mi sentivo al centro del progetto, e gli ho detto: 'Se tu eri presidente con la tua proprietà me l'avresti fatto un altro anno di contratto'. Il gruppo si poteva ricreare, ma se tu Dario mi dici che mi avresti fatto tre anni di contratto anche in C ma il City non lo fa io mi devo sentire al centro del progetto? Io non prendo per il culo la gente palermitana, io voglio andare in Serie A e a me di fare un anno di transizione non me ne frega niente. A me sarebbero interessati giocatori funzionali, senza creare entusiasmo la gente sta a casa e lo stadio non si riempie. Avere un gruppo per me vuol dire anche avere il popolo rosanero che si sente partecipe alla partita. In occasione dello zero a due con l'Entella tu sei morto, ma il popolo ha spinto la palla in rete. io sono un allenatore che crede nei sogni e che vive di emozioni, i miei giocatori diventano i più forti quando entrano in sintonia. Per fare quel tipo di lavoro ho bisogno dell'anima dei giocatori".