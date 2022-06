Baldini: “Mirri è un tifoso. Si è buttato in mare in mezzo a giocatori e tifosi”

"Cosa mi ha detto Mirri? Lui è un tifoso. Si è buttato in mare in mezzo ai giocatori e tifosi. Dario è una bravissima persona e sono contento che possa cedere il Palermo in B e non in C. Sono cose che io non gli ho mai domandato, da Santa Rosalia mi parlò del premio promozione ma potevo dirgli 'a me non frega niente, il mio premio non sono i soldi'. Lo vedo come un grande tifoso e con me è sempre stato gentilissimo, ha una famiglia bellissima, molto educata e non mi ha mai fatto sentire come uno che va a casa del presidente.