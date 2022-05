Baldini: “Onore alla Triestina, ci ha fatti soffrire. Noi solo un cambio? Vi Spiego”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Silvio Baldini al seguito dell'1-1 tra Palermo e Triestina. I rosanero avanzano al 2° turno

"Abbiamo trovato una squadra tosta che ci ha messo a dura prova, abbiamo dovuto fare una partita di grande carattere. Abbiamo avuto un grande pubblico, diamo merito alla Triestina di averci fatto soffrire. I cambi? Affronto questi playoff, ogni volta che c'è qualcuno che manca gioca il sostituto. Non sono riuscito a leggere le situazioni per migliorare la squadra, per questo ho tardato nei cambi. Qualora le avessi lette, avrei agito in maniera diversa. Sicuramente so accettare quello che dice il campo che ha detto che siamo andati in difficoltà, la buona sorte ci ha dato una buona mano. La Reggiana qualche anno fa andò in Serie B grazie ad un calcio di rigore fallito dal Potenza a otto minuti dalla fine ai quarti di finale dei playoff. Quando sai soffrire, la buona sorte viene dalla tua parte come è successo stasera. Il pubblico ti ha aiutato a non perdere e a soffrire. Se non ci fosse stato il pubblico oggi avremmo perso. Il pubblico stasera ci ha dato la possibilità di superare il turno. Siamo una squadra che non sa gestire, quando non lo facciamo abbiamo dei problemi come stasera. Quando tu sei riuscito a fare a sprazzi certe cose siamo anche riusciti a far gol con Luperini".