Baldini: “Mercato? La società sta lavorando. Le amichevoli…”

Palermo proiettato verso l'imminente inizio della stagione di Serie B , prevista per il 13 agosto. La compagine di Silvio Baldini si è radunata nella giornata di ieri all'hotel Casena dei Colli e rimarrà in città per il ritiro, con allenamenti previsti al campo "Tenente Onorato". Il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa, la prima della nuova stagione, di seguito le sue dichiarazioni:

"Rinforzi? La società sta lavorando per cercare di migliorare il nostro organico. Dobbiamo prendere dei giocatori bravi che tecnicamente abbiano un qualcosa in più. Il numero dei rinforzi non lo so, dipende dalle strategie di mercato. Quando vado al campo devo avere rispetto dei ragazzi che alleno oggi. Io devo ragionare con i ragazzi che ho, quando inizierà il campionato vedremo quelli che saremo. Il mio compito è di valorizzare chi ho, senza parlare di chi non c’è. Amichevoli? Cercheremo di farne una a settimana. È normale che la prima sarà un po’ così. Vogliamo andare a giocare con squadre importanti, in questo momento il programma non è ben definito. Dobbiamo capire cosa faremo e dove andremo, ma prima della Reggiana dovremo fare come minimo tre amichevoli per arrivare in condizione".