Baldini: “Massolo top, non volevo abbandonare Pelagotti. Ad Avellino come al Barbera”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della gara vinta dai rosanero contro la Vibonese

"Massolo? La cosa che mi ha convinto è che un ottimo portiere. Nella situazione che ci era capitata voleva dire abbandonare Pelagotti e a me questa cosa non stava bene. Dopo Campobasso gli ho detto subito che avrebbe rigiocato titolare. Non mi piace abbandonare le persone, entrambi hanno lavorato duramente. Il preparatore mi ha detto che Massolo è all'altezza per ricoprire il ruolo di portiere in una squadra importante come Palermo. Volevo dimostrargli che anche per lui c'è spazio in questa squadra. Avellino? Noi fuori casa non abbiamo mai raccolto quanto meritavamo. Il Palermo a Francavilla ha fatto una grande partita, bisogna giocare contro l'Avellino così ma dobbiamo fare risultato. I ragazzi lavorano con grande impegno, oggi non avevo paura nonostante giocassimo contro l'ultima in classifica. La squadra ha tirato molto in porta e ha preso anche diversi legni. Sappiamo di avere un grande potenziale ma dobbiamo dimostrare che tra casa e trasferta non c'è differenza. Dobbiamo andare al Partenio pensando di giocare al Renzo Barbera"