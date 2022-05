Baldini: “Massolo bravissimo. Lancio delle bottigliette? Offredi ha dato un pugno…”

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Silvio Baldini post Palermo-Triestina 1-1. I rosanero avanzano al 2° turno playoff

Con non poca sofferenza, il Palermo è riuscito a superare l'ostacolo Triestina ed ha completato il primo step della fase nazionale dei playoff di Serie C. Dopo il rigore parato da Massolo nel primo tempo, i giuliani hanno siglato il gol del vantaggio con Litteri che ha seminato il panico tra gli spalti del "Barbera". All'ultima azione giocabile, Luperini ha scaricato un piattone in rete che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Silvio Baldini. Queste le dichiarazioni del tecnico in sala stampa: