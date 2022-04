Baldini: “Marconi out? Vi spiego. Ai playoff ce la giocheremo”. E sul Catania…

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo al termine del test in famiglia contro la Primavera rosanero

"Marconi era in panchina perché ieri ha lavorato a parte per un problema al polpaccio. Non dovendo giocare abbiamo ritenuto che dovesse fare un lavoro diverso - ha dichiarato Baldini in conferenza stampa -. Io posso dire che potevamo fare meglio in questo campionato, ma nell'ultimo mese la squadra ha fatto uno step in avanti e l'ha dimostrato a Monopoli con un certo spessore. Ai playoff sono tutte sfide che vanno vinte, altrimenti vai a casa. Bisogna raggiungere questo traguardo, dipende da noi e ce lo giocheremo. C'è rammarico per quei tre pareggi, potevamo essere a 69 punti sperando di giocartela col Bari, evidentemente non eravamo ancora pronti. Sono arrivate poi tre bellissime vittorie, adesso abbiamo i playoff, torneo al quale devi partecipare per vincere, contro avversari che la pensano come noi. Esclusione Catania? Normale che non ci sia la regolarità del campionato se elimini una squadra a tre giornate dalla fine. Mi dispiace non averla giocata, è l'essenza del calcio, la gente si avvicina a questo sport per rivalità come quella tra Palermo e Catania. Non capisco come mai si sia arrivati a tre giornate dalla fine per prendere questa decisione. Un epilogo che tutti si aspettavano ma che è stato raggiunto con una lenta e ingiusta agonia".