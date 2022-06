Baldini: “La speranza se non c’è fede a che serve? I 35mila del Barbera…”

"I 35mila del Barbera mi gratificano. Io ho usato lo strumento della parola per entrare nel loro cuore. La speranza se non c'è fede a che serve? Queste persone io le sentivo, erano lì con me che festeggiavano e mi sono goduto la compagnia di queste persone. Ieri sera è stato un momento fantastico, non per la vittoria ma per la vicinanza nelle difficoltà. Gente che fa la fila per vedere la partita con 10 euro che magari possono pesargli, capisci che il messaggio c'è. Tutto qui. Nardini? Lui è una persona speciale, lo mando sempre a parlare coi giocatori prima delle partite. Non è un secondo e basta, lui porta passione e non ha filtri. Si spoglia, balla ed incita i giocatori con la sua voce da tenore. Non si arrende e non molla mai. Il 12 giugno lui perse la mamma che aveva 70 anni per un infarto, per cui quella data per lui era molto importante. Sapevo che ci avrebbe portato alla vittoria. Non potevo non dare spazio ad uno come Mauro, un fratello e sono orgoglioso che ci sia nella mia vita. Non farà mai il furbo per tradirmi come ho visto fare a certi colleghi"