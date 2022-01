Baldini: “La rosa non va stravolta. Sono un tifoso del Palermo, non un professore”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della gara tra i rosanero e il Monterosi Tuscia

Il Palermo conquista la prima vittoria dell'era Baldini , i rosanero si impongono per 2-0 al "Renzo Barbera" sul Monterosi Tuscia . Dominio nel primo tempo per i siciliani, che non riescono però a trovare l'occasione giusta per sbloccare la gara. Nella ripresa il Palermo passa con la rete di Damiani al termine di un'azione corale iniziata da Valente, poco più tardi Mattia Felici firma il gol del definitivo 2-0.

"La rosa del Palermo non può essere stravolta. Se si deve prendere qualcuno bisogna prendere un giocatore che sia all'altezza della storia di questa città. Non si devono mettere troppi giocatori negli stessi ruoli perché negli allenamenti si fa fatica anche durante le partitelle. Io sono venuto a Palermo senza sentire nessuna scusante. Coraggio, professionalità e passione: queste sono le uniche parole che voglio sentire. Essere innamorati della città vuol dire dare speranza a tantissime persone che possono avere tante difficoltà nella quotidianità. A me interessano questi concetti, fare il professore non fa parte del mio personaggio. Io voglio essere considerato un tifoso del Palermo che ha avuto la fortuna di essere chiamato ad allenare la squadra della propria città. In diciotto anni ho sempre sperato che accadesse questa cosa".