Baldini: “In partita il valore della rosa conta poco. Il calcio è magico per questo”

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rosanero Silvio Baldini alla vigilia di Palermo-Juve Stabia del girone C di Serie C

"Il calcio è strano. In una partita il valore della rosa conta poco. Abbiamo affrontato squadre alle quali potevamo essere superiori. Ciò non è successo per una serie di episodi e non per la prestazione, che i ragazzi hanno sempre fatto a mio giudizio. Guardando anche i dati, corriamo più degli avversari. Sta a noi far girare gli episodi dalla nostra parte. Il calcio è magico perché non si è sicuri mai di nulla. Bisogna lavorare professionalmente, credere nelle proprie idee e far crescere la propria autostima con i risultati. Tutto questo crea la classica alchimia per fare poi qualcosa di straordinario. Adesso affrontiamo squadre che, classifica alla mano, hanno un valore superiore rispetto a Messina e Campobasso. Potevamo ottenere di più nelle gare scorse, ma non bisogna farsene un problema. Trequartista centrale? In quel ruolo bisogna saper fare entrambe le fasi. Non è detto che non possa giocarci anche un giocatore di fantasia, ma questo deve anche saper recuperare palla alto come io richiedo".