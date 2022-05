Baldini: “In campo senza paura. Palermo la più forte, vinceremo Playoff. Accardi…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro la Feralpisalò

Archiviato il successo casalingo contro la Virtus Entella e sancito il passaggio degli uomini di Baldini alla Final Four, per il Palermo è tempo di tornare in campo per affrontare la Feralpisalò . La gara di andata si giocherà a Salò mercoledì 25 maggio con inizio alle 21:00 mentre il ritorno è previsto al Barbera domenica 29 alle 20.30. A presentare il primo dei due impegni - in programma domani sera - è il tecnico della compagine rosanero, Silvio Baldini, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

"Timore e paura sono parole che non accetto. Questo non perché non esistano, ma perché io voglio esprimermi tramite la gratitudine verso questo mestiere e il rispetto per gli avversari. Loro possono farci male, ma io voglio vincere questa sfida senza speculare e senza essere preoccupato, ma utilizzando le nostre armi. Se poi loro saranno più bravi lo riconoscerò, ma questo sarà difficile perché io ho una squadra fortissima che sa che chiunque incontra dovrà faticare. Io stimo gli avversari, abbiamo lavorato in funzione della loro bravura sapendo che ci stiamo giocando una finale, come fosse l'ultima partita. Accardi? Sta benissimo, è a disposizione e al 100%. La Feralpi ha buonissimi giocatori, un allenatore con idee importanti. Noi non abbiamo perso tempo, dopo la partita di sabato la prima cosa che abbiamo fatto è restare sul pezzo, sapendo che incontreremo un avversario forte con un giorno in più di riposo. Saremo pronti, essendo davanti una realtà che merita di essere qui, con uno stadio da 2500 posti che in silenzio è arrivata a questo punto. Sono curioso di vedere un avversario al quale dire: 'bravi, siete stati migliori di noi', ma io a questo non credo perché sono sicuro che vinceremo questo torneo. Tutti i dettagli hanno un importanza. Il loro giorno di riposo andrà compensato, ma non dovrà essere un attenuante per qualcosa di negativo. Abbiamo cercato di stare attenti a tutto, curando i particolari come alimentazione e sonno. La squadra però è umile, sa che si deve guadagnare sul campo il passaggio del turno e sa che non bisogna speculare ma mettere il cuore. Questo deve renderci più coraggiosi, farci avere più fame di loro. Qualsiasi cosa dica il campo la accetterò, ma io sono convinto che questo Palermo è la squadra più forte di tutte".