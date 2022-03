Baldini: “Impossibile lasciare fuori Dall’Oglio. Barbera semivuoto? Rispondo così”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, alla vigilia della gara casalinga dei rosanero contro la Vibonese

Parola a Silvio Baldini . Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la Vibonese , match in programma sabato 5 marzo alle 17:30 e valido per la 30a giornata del girone C di Serie C . Rosanero chiamati a riscattare la sconfitta del turno precedente contro la Virtus Francavilla , per De Rose e compagni c'è la necessità di tornare a conquistare i tre punti per sperare ancora di raggiungere i vertici della classifica. Di seguito le dichiarazioni di Baldini :

"Dall’Oglio? Impossibile lasciare fuori uno dei più bravi che ha il Palermo se è al 100%. È un giocatore del quale non possiamo fare a meno, ha qualità tecniche e tattiche che gli permettono di afre giocate importanti per scardinare le difese avversarie. Abbiamo giocato una partita a Francavilla dove sono state sprecate tante occasioni. Una squadra come la nostra, che gioca per obiettivi importanti, non può permetterselo, ma fa nulla. Il secondo gol è propiziato da un fallo di mano, ma non per questo bisogna lamentarsi. Dobbiamo essere più forti dell’errore, rappresentando la cultura dei tifosi palermitani. Se facciamo questo, ognuno lotterà per raggiungere questo sogno che oggi sembra impossibile. Se riesco a entrare dentro il cuore dei giocatori, ciò che sto dicendo oggi a voi può diventare in futuro qualcosa di magico. Tifosi allo stadio? Non so dirti perché la gente ancora non sia attaccata al Palermo, sono qui solo da un mese e mezzo. Io però sono sicuro che se riusciamo a giocare delle partite importanti, il Barbera si riempirà come con la Nazionale, ne sono sicuro al 100%. Le palle gol capitano a tutti, non solo a Brunori. Credo che se la squadra si muove con una certa sinergia, può segnare Brunori così come altri giocatori. Abbiamo gli esterni che chiudono sempre l’azione, ci sono molte possibilità".