Baldini: “Il mio scopo è quello di lavorare a Palermo. Serie A entro due anni se…”

"Cosa farò in futuro? farò le cose normali e cercherò di godermi questa gioia che appartiene a me, a voi e alla gente. Vivrò tutto con massima serenità. Il mio scopo è che possiamo ancora lavorare per la storia del Palermo che sicuramente non finisce qui. Se non è il prossimo campionato potremmo andare in A l'anno successivo. Non so cosa farà la prossima società ma se scelgono questo messaggio ve lo metto per iscritto che i rosanero andranno in Serie A entro due anni. Non facciamo i giochini su queste cose, lasciamo che gli altri facciano quello che vogliono. Volevo la promozione con la Carrarese e sono arrivato ad ottenerla a Palermo, città dove ho scelto di vivere e morire. Non è detto che devo morire domani, può darsi che morirò anche tra 50 anni, improbabile, ma voglio morire qua. Faccio parte della cultura del sud, non di quella del nord. Se la nuova società seguirà questo messaggio sento che potremmo andare in A"