Baldini: “I ragazzi sono degli eroi, “Barbera” pieno grazie a loro. Padova? Noi…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della gara tra i rosanero e la FeralpiSalò

"Perrotta con i crampi? Ho dovuto mettere Odjer terzino per dare una mano, se stai male non vai a saltare sul corner. Mi fanno arrabbiare queste cose. Tifosi? Mi fa piacere che fanno festa, mi auguro che loro continuino ad incitare i calciatori e che facciano il tifo per loro che sono degli eroi. I ragazzi non devono aver paura ma coraggio. Ma mai esser superficiali in campo. Padova? Come abbiamo fatto finora giocare come sempre, studieremo avversario nel miglior modo e cercheremo di far valere quanto fatto finora. I complimenti vanno fatti ai ragazzi, sono loro che hanno riportato gente allo stadio. Andata? Non bisognava giocare pensando di aver fatto 3 gol, ma solo alla prestazione. Percorso? Sicuramente sono tanto orgoglioso per i miei ragazzi che sognavano da bambini di giocare in una cornice del genere".