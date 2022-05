Baldini: “I palermitani al ‘Barbera’ saranno omaggiati con una grande prestazione”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rosanero Baldini in vista di Palermo-Triestina, ritorno del primo turno nazionale playoff

Un "Renzo Barbera"sold out accompagnerà il Palermo di Silvio Baldini a completare il primo step per la scalata alla Serie B. La risposta del pubblico rosanero è stata eccezionale ed ora la palla, letteralmente, passa ai giocatori del club sicilian0. In virtù dell'1-2 del "Nereo Rocco", il Palermo potrà beneficiare non solo di due risultati su tre, ma anche di una sconfitta , seppur di misura . La squadra è al completo ed è pronta a ricevere la spinta di oltre trentamila palermitani. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del mister Silvio Baldini alla vigilia del match di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C :

"I giocatori bravi tra le linee possono fare male, l'importante è che in possesso palla li facciamo rincorrere. Se questo non accade è un problema, dobbiamo fare in modo di farli rincorrere per avere superiorità in fase di possesso e di manovra verso la porta. Secondo tempo di Trieste figlio della bravura degli avversari o principalmente dei nostri demeriti? Se rispondessi così significherebbe non dare i giusti meriti agli avversari, ma loro hanno giocatori bravi che se li fai esprimere, creano e trovano situazioni pericolose. Quando loro hanno segnato il gol del 2-1 noi non siamo stati a guardare ed abbiamo costruito subito un'occasione con Soleri e Fella, una palla pricolosa in mezzo con nessuno dei nostri che ha accompagnato l'azione per il possibile 3-1. Loro nella ripresa hanno meritato questo gol, ma noi non siamo stati del tutto passivi, cercando di finire la partita in attacco e senza subire nessuna azione pericolosa nello scorcio finale del match. Questo è il segnale che ci sono degli avversari davanti a te con il loro rispettivo valore. I palermitani che verranno domani dovranno essere omaggiati con una grande prestazione, ci daranno certamente una mano e noi dobbiamo dare il meglio anche per loro".